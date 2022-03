Sondage au Luxembourg : Devenir Luxembourgeois ne doit pas être plus facile

LUXEMBOURG - 66% des Luxembourgeois estiment que les étrangers ont une influence positive sur le pays mais pensent que l’accès à la citoyenneté ne devrait pas être facilité.

Qui peut demander la nationalité luxembourgeoise et sous quelles conditions ? La deuxième partie du baromètre politique TNS-ILReS commandé par le Luxemburger Wort et RTL s’est intéressée à ces questions. 57% des résidents luxembourgeois interrogés sont contre un test de langue pour la naturalisation, 35% sont pour. Les avis sont encore plus tranchés en ce qui concerne les étrangers qui résident depuis au moins 20 ans au Grand-Duché. 66% des sondés sont dans ce cas contre le test de langue et seulement 31% y sont favorables.