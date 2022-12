Basketteur luxembourgeois: Devenu plus défenseur, Ben Kovac rêve encore d'Europe

Levice affrontera Karhu, Kiev et Haïfa au second tour de la C4.

Ils ont été miraculés, qualifiés malgré trois défaites sur leurs trois premiers matches, mais doivent déjà basculer sur la seconde phase de poules de la FIBA Europe Cup. Ben Kovac et les Patrioti Levice sont partis lundi pour un périple de quinze heures qui devait les mener de leur ville slovaque à Kauhajoki, dans l'ouest de la Finlande, en passant par Vienne et Riga.

Ils y retrouveront Karhu, une équipe largement battue l'été dernier en éliminatoires de la Ligue des champions (81-57). «Mais ils nous avaient sous-estimés», assure Kovac. L'ailier fort luxembourgeois de 22 ans, arrivé pendant l'été chez les champions de Slovaquie, y a découvert l'Europe avec la C4 et un rôle différent de ce qu'il connaissait. Alors qu'il était l'arme offensive no 1 des Den Helder Suns (Pays-Bas) depuis deux ans, Kovac doit se fondre dans un collectif plus dense et plus expérimenté.