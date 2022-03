Vie de milliardaire : Devinez le prix du berceau acheté par Kylie Jenner

Kylie Jenner a publié une vidéo où l’on découvre la chambre de son fils. Le berceau, réalisé sur commande, coûte…

«Regardez la chambre du bébé», annonce Kylie Jenner en ouvrant la porte de la chambre de son fils, né il y a un mois. La starlette américaine, âgée de 24 ans, a publié sur YouTube une vidéo retraçant sa deuxième grossesse dans laquelle elle fait visiter la chambre du bébé, aux murs blancs et un tapis de couleur claire sur le sol.

Une chambre luxueuse

Le meuble le plus imposant de la chambre est le berceau. Il s’agit du modèle Gradient de la marque haut de gamme Nursery Works. Ce lit, en bois blanc, est fabriqué sur commande et vendu au prix de 10 000 dollars, soit un peu plus de 9 000 euros.