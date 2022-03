Devoir de sobriété pour les Ecossais

Devoir de sobriété pour les Écossais

Le 12 août, l'équipe nationale de football jouera à Oslo un match pour les qualifications pour le Mondial 2010. Pour éviter les frasques commises par certains avinés en avril dernier, les joueurs sont priés de rester à l'eau.

"Les joueurs ne pourront pas consommer d'alcool. Je vais le leur dire, comme au staff. Il n'y aura pas de boissons alcoolisées à l'hôtel. C'est un immense honneur que de représenter son pays et les joueurs doivent comprendre qu'ils ne doivent penser qu'au football", a expliqué, mercredi, George Burley, le manageur de l'équipe d'Ecosse .

L'Ecosse se rendra à Oslo, mercredi 12 août, pour un match crucial en vue de la qualification pour le Mondial 2010. Et le sélectionneur national veut à tout prix éviter un nouveau scandale comme celui qui avait touché l'équipe nationale après la rencontre face aux Pays-Bas en avril dernier.

Le capitaine Barry Ferguson et le gardien Allan McGregor avaient passé la nuit à boire après la défaite face aux Néerlandais (3-0). Ecartés pour le match suivant face à l'Islande (2-1), ils avaient fait des gestes obscènes aux photographes qui les prenaient en photo pendant le match. Ils ont depuis été suspendus à vie d'équipe nationale.

"C'est arrivé, c'est fini. Nous avons tiré des leçons et laissé tout ça derrière nous. Nous avons été très clairs que nous ne tolèrerons plus jamais ce genre de scénario. Ce genre d'affaire ne se reproduira plus jamais", a conclu George Burley.