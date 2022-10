Risques pour la santé: Devons-nous laver nos vêtements neufs avant de les porter?

La plupart d'entre nous ont probablement appris qu'il faut laver les vêtements que l’on vient d’acheter avant de les porter. Si vous ne pouvez pas mourir à cause d'un pull mal lavé, des éruptions cutanées et des allergies sont théoriquement possibles.

Poux et champignons

Le problème avec les nouveaux vêtements, c'est que vous êtes presque sûr de ne pas être la première personne à les porter - et surtout pas la première personne à les toucher. Donald Belsito, professeur de dermatologie à l'université de Columbia, déclare dans l'émission «Today»: «J'ai vu des cas où les poux ont été probablement transmis en essayant des vêtements dans un magasin.» Et, malheureusement, ce n'est pas tout. «Il existe certaines maladies infectieuses qui peuvent être transmises par les vêtements. Les cas où les acheteurs ont attrapé la gale (acariens) sont également fréquents. En outre, certains champignons peuvent se propager dans les vêtements.»

Des petits risques

Bien sûr, il est possible d'attraper des maladies désagréables à travers les vêtements. Mais en réalité, ce risque est très faible, affirme un autre dermatologue, le Dr Will Kirby: «Les virus, les bactéries et d'autres infections peuvent être transmis par des vêtements non lavés, mais le risque est très, très faible.»