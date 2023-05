Aux États-Unis: Dévoré par les poux, décharné: le calvaire d'un détenu décédé

Une autopsie officielle avait jugé que les causes de la mort étaient «indéterminées» sur fond de «troubles schizophréniques et bipolaires». Grâce à des fonds payés par le joueur de football Colin Kaepernick, qui est très impliqué dans le mouvement Black Lives Matter de lutte contre le racisme et les violences policières, sa famille avait mandaté un médecin légiste indépendant pour en savoir plus.