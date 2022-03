Cotations boursières : Dexia en hausse après une décision de justice favorable

Le titre de la banque franco-belge Dexia était en hausse mardi sur les marché parisien, bruxellois et luxembourgeois.

Dexia était poursuivie dans ce méga-procès car elle avait racheté en 2001 la banque Artesia, accusée d'avoir accordé des crédits à la société sans tenir compte de sa situation financière. La Cour d'Appel a en revanche condamné Jo Lernout et Pol Hauspie, co-fondateurs de la société, à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, pour faux, usage de faux et manipulation de cours. Afin de faire cesser les poursuites aux États-Unis, KPMG et Dexia avaient déjà payé respectivement 115 et 60 millions de dollars.