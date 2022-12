Au Luxembourg : DG Group fait l'acquisition de Comodo

La holding DG Group détient également l'agence de communication NOOSPHERE Brand Strategy, HELLO DECO Atelier Publicitaire, Z6 Consulting et Yellow.lu et emploie 75 employés. «Accompagné d’un personnel hautement qualifié, j’ai la mission de développer l’entreprise dans l’excellence et la rigueur qui lui sont inhérentes», a déclaré David Gavroy, CEO de DG Group, dans un communiqué. Active dans la construction et les travaux de rénovation pour professionnels et particuliers, Comodo propose un accompagnement de A à Z, pour une gestion clé en-main.