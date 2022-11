Un diabète décelé trop tard «met notre vie en danger»

Le diabète est aujourd'hui une maladie qui fait pleinement partie de notre quotidien. Que l'on soit touché personnellement ou entouré de gens qui le sont. «Au Luxembourg, plus de 30 000 personnes sont diabétiques», rappelle ce lundi, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète initiée par la Fédération internationale du diabète (FID) et par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Puisque la maladie est connue, l'idée cette année est de communiquer sur l'importance du diagnostic, afin «d’éviter tout retard pouvant mettre en danger la vie» et notamment celle des enfants. Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang, ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit.

«Des complications irréversibles»

«Un diabète non soigné ou mal peut à long terme entraîner des complications irréversibles, vaisseaux, nerfs, yeux, reins…», développe le ministère de la Santé. Il n‘existe pas de moyens de prévenir le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, il est cependant possible d‘agir préventivement sur le diabète de type 2, qui représente la majorité des diabètes rencontrés dans le monde. Ce dernier «est souvent associé à une surcharge pondérale, une mauvaise alimentation et la sédentarité», précise le ministère.