Cinéma : Diam's a repris la plume et présentera son film au Festival de Cannes

L'ex-rappeuse sera présente sur la Croisette fin mai pour présenter «Salam», le fillm retraçant son parcours.

Alors qu'elle se fait extrêmement rare sur les réseaux sociaux et en public depuis qu'elle a stoppé sa carrière en 2012, Mélanie Georgiades, qui est réapparue sur les réseaux sous le pseudonyme Mélanie Diam's revient sous les feux des projecteurs et pas n'importe lesquels: ceux du festival de Cannes (17-28 mai). «Salam», film, produit par Brut, qu'elle a écrit avec Houda Benyamina et Anne Cissé, sera en effet projeté lors d'une séance spéciale.