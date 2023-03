En Italie : Diamants et dent de mammouth: le butin d'un paisible retraité

La police italienne a retrouvé chez un retraité un trésor estimé à six millions d'euros, butin de vols commis pendant plus d'une vingtaine d'années.

Diamants, dent de mammouth, montres de luxe: la police italienne a retrouvé chez un retraité au-dessus de tout soupçon un trésor estimé à six millions d'euros, butin de vols commis pendant plus d'une vingtaine d'années, a-t-on appris jeudi auprès des autorités.

«Des centaines de milliers d'objets et de pierres précieuses (...) caractérisés par leur haute valeur» ont été retrouvés à Bologne (nord) au domicile du septuagénaire, inconnu de la justice, a précisé le parquet dans un communiqué. Selon le catalogue consulté par l'AFP, le magot était constitué d'argenterie, de médailles, de stylos, pièces de monnaie, de bagues, camées, parures et broches, d'armes de collection et même une dent de mammouth.