Famille royale britannique : Diana, icône sanctifiée, 25 ans après sa mort

Princesse de conte de fée mue en jeune femme moderne qui avait ébranlé la monarchie, Diana reste 25 ans après sa mort une icône, désormais sanctifiée par ses deux fils, les princes William et Harry.

La princesse Diana en 1985. AFP

Princesse de conte de fée mue en jeune femme moderne qui avait ébranlé la monarchie, Diana reste 25 ans après sa mort une icône, désormais sanctifiée par ses deux fils, les princes William et Harry. La mort de la princesse de Galles le 31 août 1997 à 36 ans dans un accident de voiture à Paris, pourchassée par les paparazzis, l’a figée à jamais dans le temps à la manière d’une Marilyn : belle, jeune, tragique, et associée aux causes humanitaires qui lui étaient chères.

Cet anniversaire «émotionnellement, renvoie les gens là où ils étaient quand elle est morte», explique Penny Junor, biographe royale. Et «pour Charles c’est retour à la case départ». Diana, jeune aristocrate a tout juste 20 ans quand elle épouse le prince Charles, 32 ans, en juillet 1981. Le mariage à la cathédrale Saint-Paul, regardé par 750 millions de téléspectateurs et pour lequel 600.000 personnes se sont massées dans les rues de Londres, a tout du conte de fées. Mais il sera de courte durée, le couple rapidement se déchire. Les tabloïds britanniques font leurs choux gras de ce naufrage conjugal qui finit en divorce en 1996.

«Nous étions trois dans ce mariage»

Un an plus tôt, Diana, qui a eu deux fils avec Charles, William et Harry, a commis l’inimaginable, dans une interview à la BBC qui bat des records d’audience. Ses grands yeux bleus cernés de noir, elle raconte: «Nous étions trois dans ce mariage», référence à la maîtresse de Charles, Camilla, qui deviendra sa deuxième épouse. Diana reconnaît une liaison de son côté, et émet des doutes sur la capacité de Charles à devenir roi. Sa fragilité, ses doutes, émeuvent. Et ce voile levé sur une monarchie qui cultive le secret, fascine.

Depuis, l’entretien a fait l’objet de vives critiques, pour la façon dont le journaliste Martin Bashir avait obtenu, par des mensonges et des faux documents, la confiance d’une princesse déjà dévorée par le doute. Le prince William a obtenu de la BBC qu’il ne soit plus jamais diffusé, affirmant que «les manquements de la BBC avaient alimenté les peurs, la paranoïa et l’isolement» de sa mère dans ses dernières années.

Ses deux fils «adultes ont réinventé l’image de Diana comme une figure sainte», explique à l’ AFP l’expert royal et historien Ed Owens, soulignant que ce n’était pas le cas dans les années 1990, quand «beaucoup de gens n’aimaient pas la façon dont elle salissait la famille royale en parlant aux journalistes de sa situation avec Charles». Les années 2000 ont ensuite selon lui réhabilité l’image de Charles, avant que William et Harry – et la série The Crown – «embellissent cette idée de tragédie humaine, de figure de Sainte».