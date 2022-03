Diane Kruger inquiète Angelina Jolie

La comédienne allemande est plus belle que jamais, ce qui ne rassure pas la compagne de l’acteur qui voit d’un très mauvais œil leur collaboration dans le dernier Tarantino.

Et elle a de quoi flipper Angelina! A 32 ans, l’ex de Guillaume Canet est au sommet de son art et de sa beauté: la preuve en images avec un shooting pour le magazine Mixte. Diane y apparait plus simple et glamour que jamais. On n’oubliera pas qu’elle a d’abord débuté comme mannequin chez Elite avant de suivre le Cours Florent et d’enchaîner les succès en France avec «Mon idole», «Michel Vaillant» et «Les Brigades du Tigre» puis aux États-Unis avec «Troie» (dans lequel joue également Angelina Jolie), «Benjamin Gates et le trésor des templiers»…