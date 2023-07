Concours de beauté: Diane Leyre représentera la France à Miss Univers

«Un an après avoir rendu ma couronne, je n’ai jamais lâché mon rêve de remonter sur scène pour représenter notre pays à l’international», a confié Diane Leyre en annonçant qu'elle porterait les couleurs de la France au prochain concours de Miss Univers le 11 décembre 2023. Avec l'envie de «faire rayonner haut et fort les couleurs de notre pays» car sa détermination et son ambition sont «sans limite».