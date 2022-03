Insolite : DiCaprio investit dans du champagne écolo

L’acteur américain, fervent défenseur de la planète, a mis de l’argent dans une marque française qui produit du champagne de manière écologique.

La star a engagé de l’argent dans des bulles. Pas n’importe lesquelles. Celles d’une marque de champagne basée à Damery, dans la Marne en France. Leonardo DiCaprio, 47 ans, souvent raillé pour ses divergences entre ses engagements en faveur du climat et son train de vie luxueux , est entré au capital de Telmont, qui produit 400 000 bouteilles par an.

«Ce n’est pas une égérie, c’est un partenaire financier. Sa notoriété va nous permettre d’accélérer notre projet qui repose sur cinq piliers dont la réduction de notre empreinte carbone, la suppression des étuis de bouteille ou encore l’arrêt des frets aériens», a détaillé au Parisien Ludovic du Plessis, PDG de la marque. L’acteur, récemment vu dans «Don’t Look Up» deuxième film le plus vu sur Netflix, aurait été séduit par la vision à long terme de la société. «La marque est déterminée à baisser radicalement son empreinte environnementale, ce qui me rend fier de la rejoindre en tant qu’investisseur», a affirmé DiCaprio.