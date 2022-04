Football/L1 : Didier Lamkel Zé peut-il être le sauveur du FC Metz?

Buteur dès son deuxième match, l'attaquant camerounais Didier Lamkel Zé est attendu en sauveur du FC Metz qui flirte dangereusement avec la relégation avant le duel face à Clermont, un concurrent direct, dimanche lors de la 32e journée de L1. Prêté par Anvers (D1 belge) au club russe de Khimki, le joueur de 25 ans, qui a été libéré et a quitté la Russie après le début du conflit en Ukraine, s'est transformé en joker inattendu pour le club mosellan, à la peine cette saison, notamment offensivement.

Depuis la reprise en janvier, le FC Metz n'a inscrit que cinq buts en douze journées de championnat, enregistrant seulement une victoire (1-0 à Reims le 16 janvier), quatre nuls (0-0) et sept défaites, dont un cuisant 6-1 à Rennes. La formation lorraine a ainsi glissé de la 16e à la 20e place et se retrouve décroché, à trois points de l'avant-dernier, Bordeaux qui vient de le battre (3-1), quatre du barragiste, Saint-Etienne, et cinq du premier non-relégable, Clermont.