«Girl Who Got Away» : Dido revient avec une pop aux couleurs électros

Cinq ans après son dernier album, la chanteuse britannique prend sur son 4e opus un virage plus électro.

Ballades atmosphériques («Happy New Year») et ambiant («Day Before We Went To War», produit par Brian Eno) sont également au programme. Car l'heure n'est pas pour autant à la révolution chez l'Anglaise à l'univers ouaté. Toujours écrits et produits par Dido et son frère Rollo Armstrong, le fondateur de Faithless, la plupart des titres conservent cette douceur pop qui a fait son succès. Premier single extrait de «Girl Who Got Away», «No Freedom» s'inscrit dans la lignée des ballades estampillées Dido, tout comme «Sitting on the Roof of the World». C'est une Dido tout en sérénité qui nous revient ici.