Au Luxembourg: Jeff Dieschburg n’a commis aucun plagiat, estime la justice

«J’ai gagné sur toute la ligne, a réagi ce mercredi Me Gaston Vogel, avocat de Jeff Dieschburg. Il n’est pas question de plagiat. La décision fait 20 pages et est extrêmement bien motivée». «Le tribunal a estimé que la photo manquait d’originalité pour pouvoir bénéficier d’une protection en vertu du droit d’auteur», regrette Me Vincent Wellens, l’avocat de Jingna Zhang, qui annonce déjà qu’il y aura appel «à 100%». «Une telle photo ne peut pas bénéficier de la protection, cela signifie que les droits d’auteur pour une photo au Luxembourg, c’est fini», déplore-t-il.

Pour avoir une originalité, une photo «doit porter l’empreinte de son auteur, souligne Me Wellens. Ma cliente est connue pour son style asiatique, sobre, présent sur cette photo. C’est extrêmement rare qu’une telle œuvre soit dénuée de protection. On peut le comprendre quand on prend une photo d’un arbre ou d’une maison. Mais ici, il y a une composition, avec le vêtement qui pend sur l’épaule. L'avocat estime que cette décision est «préoccupante» pour toute l’industrie de la photo commerciale: «Elle signifie qu’il n’y a quasiment plus aucune protection, qu’on peut librement copier toutes les photos et qu’elles tomberaient ainsi dans le domaine public».