Luxembourg: Nette baisse du prix du diesel

Nouveau coup de pompe pour les automobilistes qui font leur plein au Luxembourg. Le prix de tous les carburants va nettement augmenter à compter de mercredi, dans toutes les stations-services du pays. La hausse la plus importante concernera le diesel (+5,9 centimes/litre), qui repassera au-dessus de 1,70 euro/litre. Le sans plomb 98 et le sans plomb 95 augmenteront respectivement de 4,3 centimes et 3,6 centimes par litre.