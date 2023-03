Luxembourg: Le diesel à nouveau vendu moins de 1,50 euro le litre

Après le sans-plomb 98, le sans-plomb 95 et le diesel suivent. À partir de jeudi, l'essence 95 sera vendue 4,6 centimes moins cher le litre, tandis que le prix du litre de diesel va diminuer de 2,4 centimes. La baisse de l'essence étant plus prononcée, le gasoil devient mécaniquement plus cher que le sans plomb.