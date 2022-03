A Anderlecht – Dieumerci Mbokani sème la zizanie

À Anderlecht : Dieumerci Mbokani sème la zizanie

Soulier d'or belge, Mbokani est en train de semer la pagaille à Anderlecht.

Cette situation très tendue serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour l'attaquant congolais. S'il n'a jamais caché son envie de découvrir un autre championnat (et notamment la Premier League), Mbokani souhaiterait désormais quitter le plus rapidement possible la Jupiler League. Le joueur snobe la presse, mais son entourage a livré un message très clair au club: le buteur veut quitter la Belgique, à tout prix. Il se sentirait floué par les arbitres belges et veut être transféré dans une compétition où les attaquants sont, comme les défenseurs, protégés par le corps arbitral.