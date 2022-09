«Regrouper les acteurs en faveur de la sécurité» à Differdange

Insécurité ou sentiment d'insécurité?

Differdange compte sur sa douzaine d’agents municipaux, grâce à la nouvelle loi élargissant leurs compétences. «Il y a un temps de formation, mais cela rehausse nos moyens», reprend Christiane Brassel-Rausch. En revanche, ce n’est «pas à l’ordre du jour» de remettre les agents des firmes privées, qui ont tant fait polémique: «L’impact financier n’est pas négligeable. Nous les engageons seulement pour les événements ponctuels, comme cela a toujours été le cas». L’élue préfèrerait des renforts policiers et «des patrouilles à pied la journée et la nuit».

La commune a connu des faits divers soulignant une certaine insécurité, notamment l’agression de policiers par une dizaine de jeunes en janvier. «Le sentiment d’insécurité est réel. Nous sommes la troisième ville du pays. Or, une ville implique des problèmes que des villages n’ont pas», assure l’élue. «Il y a des actes de délinquance et de vandalisme, c’est indéniable. Mais aussi un vécu plus subjectif», assure Jean-Paul Reuter, psychologue et coordinateur du département social de la commune. Cette dernière avait tenté en vain des actions, comme le rachat du fonds de commerce d’un café.