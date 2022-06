Luxembourg: Differdange a enfin pu inaugurer son lycée

1 / 27 Le nouveau lycée a été officiellement inauguré lundi. Editpress Editpress Editpress

Une salle comble, de la musique et des lectures réalisées par les élèves, le Lycée Funiculaire de l’École internationale de Differdange et Esch-sur-Alzette a officiellement été inauguré lundi en présence du vice-premier ministre et ministre des travaux publics François Bausch et du ministre de l’Éducation nationale Claude Meisch. «Ce bâtiment a été conçu dès 2007 et a ouvert ses portes en avril 2021 à un moment on ne pouvait pas célébrer d’inauguration à cause de la pandémie. Heureusement aujourd’hui on peut le faire», s’est réjoui le directeur Gérard Zens.

Pour l’École qui a ouvert en 2016 ce bâtiment, moderne et très bien équipé, est un soulagement. «Nous avons grandi dans des infrastructures qu’on a louées, dans des structures provisoires. Mais depuis avril 2021 on est dans nos locaux et on s’y sent bien.», poursuit Gérard Zens dont l’École réunit en tout un peu plus de 1600 élèves. Environ 800 et 176 enseignants fréquentent le nouveau «Lycée funiculaire».

65 millions d'euros

Une école qui va encore grandir. «Les capacités dépendent des infrastructures. Pour le moment, on est un peu à nos limites. L’année prochaine on va accueillir 300 élèves de plus mais sur les infrastructures existantes on est aux limites. J’espère qu’en septembre 2023 on pourra inaugurer notre nouvelle école primaire juste à côté ce qui nous libérera de nouveau des salles pour faire croître l’école» poursuit le directeur. Le nouveau bâtiment a coûté 65 millions d’euros, «mais sur le campus on est presque au double pour toutes les infrastructures de l’école internationale de Differdange».