En pleines préparations - Les 50 premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés à Differdange

Dans la Gulliver Tower de Differdange, on travaille d'arrache-pied pour rendre les studios et appartements habitables dès la semaine prochaine.

C'est le branle-bas de combat! Depuis lundi, la commune de Differdange travaille d'arrache-pied à la mise en place d'hébergements pour les réfugiés d'Ukraine. Dans l'ancien hôtel Gulliver Tower, tout le monde s'agite. On perce, on martèle, on installe l'électricité et on attend encore la livraison du mobilier. «Le défi consiste à tout terminer d'ici lundi. Ça va être du sport!», a déclaré Henri Krecké, le secrétaire communal de Differdange, en charge du projet.