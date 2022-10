Futsal: Differdange commence fort en Ligue des champions

Ça ne pouvait pas mieux commencer. Differdange a remporté mercredi soir son premier match du Tour principal de la Ligue des champions de futsal en atomisant les Macédoniens de Shkupi (9-2), à Skopje. Grâce à ce résultat, les Luxembourgeois prennent les commandes du groupe 8, profitant du match nul (2-2) entre les Slovaques de Lucenec et les Tchèques de Chrudim, favoris de la poule.

Hugo Martinez s’est offert un triplé (1e, 6e, 15e), tandis que Rochard Rejala (7e) et Damian Mareco (22e) y sont allés de leur réalisation. Differdange a encaissé son premier but après neuf minutes de jeu, alors que le score était déjà de 5-0 et a eu le luxe de contrôler la partie en pensant déjà au choc qui se profile ce jeudi.