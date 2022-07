Football – Ligue Europa Conference: Differdange éliminé au bout d’un scénario cruel, le Fola tombe à Saint-Marine

Differdange a été éliminé au premier tour de la Ligue Europa Conférence, jeudi soir, battu par l’Olimpija Ljubljana en prolongation (1-2) après le nul (1-1) de l’aller. Auteur d’une belle première mi-temps, les hommes de Pedro Resende ont raté le break et se sont fait punir à dix minutes du terme.

Ljubjana plus incisif

Dans un stade municipal à guichets fermés (2 000 spectateurs), les locaux ont bien failli marquer dès le retour des vestiaires. Mais sur un long ballon fuyant, Ulisses n’a pas réussi à cadrer (47e). Plus incisif en seconde période, Ljubljana aurait pu égaliser sans une parade de grande classe de Guillaume Cappa devant Mustafa Nukic (53e). Dudelange a ensuite manqué deux nouvelles balles de break sur des actions de Cabral (69e) et de l’entrant Gonçalo Almeida (71e).

Cruel

À force de gâcher, ce qui pendait au nez des Luxembourgeois est arrivé: sur un mauvais renvoi, Augustin Doffo a égalisé d’une frappe limpide (1-1, 81e). Et trois minutes plus tard, alors qu’il était entré après l’égalisation, Moussa Maazou a été renvoyé aux vestiaires après un tacle non maîtrisé (84e).