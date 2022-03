Coupe d'Europe de hand : Differdange ira en Russie, Berchem en Ukraine

DIFFERDANGE/BERCHEM - Le tirage au sort des 8es de finale de Challenge Cup, effectué mardi, a envoyé les clubs luxembourgeois vers de longs déplacements.

Les clubs luxembourgeois encore engagés en Challenge Cup sont désormais fixés sur leur avenir européen, depuis le tirage au sort effectué mardi à Vienne. Les Red Boys de Differdange et le HC Berchem ne s'affronteront pas en 8es de finale de la compétition, comme le règlement le permettait, mais ils devront effectuer de longs voyages.

Les Red Boys se mesureront au Dynamo Victor. Il s'agit du club de la ville de Stavropol, dans le Caucase russe, actuel 4e de son championnat. De son côté, Berchem sera opposé au HC ZNTU-ZAB Zaporojie, formation du sud-est de l'Ukraine. Zaporojie est une vieille connaissance du handball luxembourgeois, puisque le club avait joué et perdu contre le HB Dudelange dans la même compétition la saison passée.

Les matches aller se dérouleront les 10 et 11 février. Les matches retour se tiendront une semaine plus tard, les 17 et 18 février. Des accords entre clubs pour disputer les deux matches au même endroit sont envisageables.