Conference League : Differdange ira en Slovénie, le Fola à Saint-Marin

Le tirage au sort du premier tour de l'Europa Conference League a réservé l'Olimpja Ljubjana, à Differdange, et les Saint-Marinais de Tre Fiori, au Fola.

Respectivement 2es et 3es de BGL Ligue la saison écoulée, Differdange et le Fola disputeront le premier tour de l'Europa Conference League face à l'Olimpija Ljubljana, troisième du championnat de Slovénie, et Tre Fiori, troisième du dernier championnat de Saint-Marin et vainqueur de la coupe nationale.