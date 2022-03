Coupe de Luxembourg : Differdange redécouvre la bonheur de la Coupe

25 ans après les Red Boys,

le FC Differdange 03 a remporté, dimanche, face à Grevenmacher (1-0), la Coupe de Luxembourg.

Avant le but décisif de Soraire, plus joueuse et dominatrice que son adversaire, son équipe s'était heurtée à une solide défense mosellane. Cherchant leur salut sur des frappes lointaines de Joachim, Jaenish ou encore Albanese, les Differdangeois l'auront trouvé grâce à la finesse de leur petit meneur de jeu sud-américain.