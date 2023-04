FOOTBALL: Differdange stoppe la série du Progrès et verra les demies

Differdange dans le dernier carré. Les hommes d'Hélder Dias se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales de la Coupe de Luxembourg en dominant le Progrès (3-2). Le FCD03 brise ainsi la série de son voisin qui restait sur 16 matches sans défaite, dont quatorze victoires, toutes compétitions confondues. Toujours derrière au score, le 3e de BGL Ligue n'a jamais réussi à emballer la rencontre. Évincé de la course à l'Europe via le championnat, Differdange peut donc toujours croire à une qualification européenne par la Coupe.

Si le match a mis du temps à se lancer avec une domination stérile du Progrès, les choses se sont emballées à l’heure de jeu. Sur un coup franc frappé par Dylan Lempereur, Amine Naïfi, libre de tout marquage, s’est chargé de mettre les locaux devant de la tête (1-0, 30e). Galvanisé par cette ouverture du score, Differdange a été tout près de doubler la mise mais le défenseur Vincent Peugnet a sauvé sur sa ligne une tentative de Lempereur (33e). Trois minutes plus tard, la lumière est à nouveau venue de Naïfi qui a servi sur un plateau João Simoes au bout d'un contre bien construit (2-0, 38e). Dos au mur, le Progrès a répondu du tac au tac. Et sur une frappe de Bilal Hend repoussée par Christoffer Mafoumbi, Elias Filet s’est offert son 20e but de la saison (2-1, 40e).