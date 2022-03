John Hoffmann recalé : Differdange toujours sans bourgmestre

DIFFERDANGE - Claude Meisch (DP) a quitté la tête de la commune pour devenir ministre. Ce mardi, le conseil communal n'a pas retenu la candidature de John Hoffmann au poste de bourgmestre.

Pas facile pour Differdange de trouver un successeur à Claude Meisch, bourgmestre nommé ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce mardi, le conseil communal a ainsi décidé de ne pas retenir la candidature de John Hoffmann (9 voix contre et 8 voix pour). Le conseil communal a également voté contre la candidature au poste d'échevin de Pascal Burger et de Marcel Meisch, père du ministre DP.