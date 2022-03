Solidarité – Differdange va mettre des logements à disposition des Ukrainiens

Plus d'un million de personnes ont déjà fui l'Ukraine.

Les Ukrainiens qui fuient la guerre sont les bienvenus à Differdange. Le conseil communal de la ville du sud a en effet approuvé, à 17 voix pour et une contre, une résolution de soutien à l'Ukraine. Le conseil communal «condamne fermement l'agression militaire russe», qui est une «violation éclatante du droit international mettant en danger la paix qui règne en Europe».

Et, pour montrer sa solidarité, la commune a décidé de mettre à disposition 45 unités de logement, studios et appartements, dans un ancien hôtel-restaurant, pour accueillir les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. En outre, Differdange soutiendra financièrement les ONG actives dans l'aide aux réfugiés via son initiative «Déifferdeng eng Stad hëlleft».