Championnats nationaux de ski: «C’est difficile pour un Luxembourgeois qui souhaite s’engager dans le ski»

C’est difficile pour un Luxembourgeois qui souhaite s’engager dans le ski. À un moment, il va devoir s’exiler dans les montagnes. C’est une question de chiffre, il faut des jours de ski pour progresser. Si on est au Luxembourg et qu’on part tous les week-ends à la montagne, on arrivera peut-être à accumuler soixante jours de ski par an. Alors que les professionnels skient entre 200 et 250 jours par an en vivant dans les montagnes. C’est ce qu’ont choisi de faire Gwyneth ten Raa et Matthieu Osch.