Web : Diffuser une sextape en ligne par vengeance

Diffuser une vidéo de ses ébats dans le but de se venger de son ex est toujours plus courant. Des sites paient même ces vidéastes, puis font chanter les victimes.

Des séquences érotiques sont tournées par amour ou à l’insu du partenaire. Elles servent parfois d’arme ayant une audience planétaire. (photo: AFP)

Le «revenge porn» est un phénomène venu des Etats-Unis. Il essaime à travers le monde. Le principe: publier sur le Net des photos ou des vidéos intimes afin d’humilier une personne avec qui on a couché. Depuis peu, la pratique a gagné en sordidité, puisque des sites proposent une rétribution (1 euro par visionnage) aux pourvoyeurs et exercent une forme de chantage sur les victimes: 500 euros pour désactiver un contenu.

Des lois interdisant ces diffusions viennent d’être votées au Canada et en Californie. Parmi les plateformes, stockssalopes.com a été supprimée mardi. D’autres sévissent encore et des hébergeurs agissent en Europe. De nombreuses femmes dénoncent cette offense à leur dignité sur des forums et auprès des autorités.