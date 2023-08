Digestion: Ces 3 fruits donnent des gaz

Certaines personnes sont plus sujettes que d’autres aux flatulences. Certains fruits, notamment, sont à consommer avec parcimonie.

Vous avez un repas prévu entre amis ou un rendez-vous amoureux? Alors vous devriez peut-être éviter de manger certains fruits avant. Selon Sas Parsad, nutritionniste britannique interrogé par The Sun le 20 août, la pomme, la poire et la pastèque sont les fruits provoquant le plus de flatulences.