Au Luxembourg: Digitalskills.lu pour inciter et faciliter la transition digitale

LUXEMBOURG – Xavier Bettel, ministre des Médias et de la Communication, a participé au lancement de la plateforme digitalskills.lu de la Digital Skills and Jobs Coalition Luxembourg.

Le digital est partout, tout le temps. «Il ne faut pas rater le train, attirer les gens, les garder mais aussi les former aux métiers du futur. Il est important de préparer les jeunes et les moins jeunes à ce qui sera demandé demain», a déclaré Xavier Bettel, ministre des Médias et de la Communication, ce lundi, lors de la présentation et du lancement de la plateforme digitalskills.lu de la Digital Skills and Jobs Coalition Luxembourg.

Un site qui centralise toutes les informations sur les compétences numériques, les formations et les emplois, voilà ce qu'est le site digitalskills.lu . «La plateforme permet de mieux s’y retrouver parmi tout ce qui existe au Luxembourg. Elle s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux parents ou aux personnes qui cherchent à se former aux nouveaux métiers», explique Marina Andrieu, coordinatrice de la Digital Skills and Jobs Coalition Luxembourg.

2 500 postes déclarés vacants

Ce nouveau site va aussi «faciliter la vie des entreprises pour se lancer dans la digitalisation, estime Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce. On voudrait qu’elle s’accélère davantage mais le principal frein c’est la perception du temps et du coût investis par les sociétés pour réussir cette transition».

En 2022, le métier de développeur informatique était le plus demandé dans les postes vacants déclarés par les employeurs à l’Adem. «Plus de 2 500 postes ont été déclarés vacants par les entreprises pour des développeurs informatiques. Nous n’avons même pas un candidat à proposer par offre, le ratio est de 0,17. On essaye de former de nouvelles personnes. On travaille aussi avec les services pour l’emploi dans d’autres pays pour voir s’il n’y a pas des candidats qui pourraient convenir», détaille Isabelle Schlesser, la directrice de l’Adem.

La digitalisation change l’artisanat «mais est aussi une grande chance. Si elle est bien mise en place et utilisée, elle peut éviter des tâches pénibles et permettre de gagner en productivité», confie Tom Wirion, directeur de la Chambre des métiers.