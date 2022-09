Au Kazakhstan : Diminué, le pape entame son 38e voyage à l’étranger

Principal absent de ce congrès, le patriarche orthodoxe russe Kirill, proche soutien de Vladimir Poutine, a annulé sa participation sans en préciser la raison. Si le pape a dénoncé une «guerre cruelle et insensée», Kirill, lui, a défendu «l’opération militaire» de Poutine et la lutte contre les «ennemis extérieurs et intérieurs» de la Russie.