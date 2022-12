Au Luxembourg: Dindes et bûches seront sur de nombreuses tables à Noël

Les années passent et, pourtant, certains aliments sont indissociables du repas de Noël.

Votre sapin et la maison sont décorés. La liste de cadeaux a bien été transmise au père Noël (si le Kleeschen ne vous a pas déjà gâté). Reste désormais l'épineuse question du repas du réveillon de Noël.

«Ce sont mes parents qui cuisinent, mais cette année, ils ont commandé l'apéritif et le dessert chez un traiteur pour ne pas trop s'embêter, explique Théo, 22 ans. Ils feront juste le plat. Tous les ans, on a du foie gras, on finit avec une bûche, c'est incontournable.»

Justine, 30 ans, et Mélanie, 25 ans, sont cousines et fêteront Noël en famille. «Nous sommes nombreux, alors chacun apporte quelque chose, racontent-elles. Il s'agira surtout de spécialités portugaises et de fruits de mer.»

Des denrées alimentaires en moyenne 20% plus chères

Du côté des traiteurs, De Schnékert Traiteur et le groupe Steffen sont davantage sollicités pour les repas de Noël que pour le Nouvel An. Malgré une hausse des prix «de 20% en moyenne sur les denrées alimentaires, nos chiffres de vente pour la fin d'année restent stables par rapport aux années 2021 et 2020», note Rick Hotschnig chez De Schnékert. Les aliments les plus demandés sont «le suprême de volaille, le médaillon de veau, le gibier et les crustacés», liste-t-il.

Le groupe Steffen est lui aussi confronté à la hausse des prix, «mais ce n'est pas nouveau, c'est le cas depuis la pandémie», explique Chloé Gregori, assistante de direction. Cela n'influe pas sur le nombre de commandes, mais sur «les quantités». Le menu typique basé sur les commandes est «feuilleté de Saint-Jacques, tomates et crevettes en entrée. Pour le plat, les gens optent pour de la dinde ou des plats en pâte feuilletée. En dessert, on retrouve l'incontournable bûche», détaille-t-elle.