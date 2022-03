Incident diplomatique : Dior a publié une carte de Chine sans Taïwan

Le géant français du luxe, Dior, s'est excusé jeudi, après l'utilisation par une employée d'une carte de Chine omettant l'île de Taïwan.

La vidéo de l'échange et des photos de la carte incriminée ont été publiées sur Internet, déclenchant une polémique. «L'entreprise présente ses plus profondes excuses», a réagi Dior, quelques heures plus tard, dans un communiqué publié sur le réseau social Weibo. «Il s'agit d'une action personnelle et intempestive d'une employée, qui ne représente pas la position de l'entreprise», a ajouté la marque française, qui dépend du géant du luxe LVMH.