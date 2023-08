Diplomatie: Pour Washington, l’élargissement des Brics est un signal d’alarme

Les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), ont décidé la semaine dernière, lors d’un sommet, d’intégrer six nouveaux membres, un «élargissement historique» selon le président chinois Xi Jinping. Le groupe cherche à gagner une plus grande influence pour contrebalancer celle des États-Unis et de l’Union européenne.

Washington minimise

Alors que leurs dirigeants se réunissaient à Johannesburg, le président américain Joe Biden promettait de plaider en faveur d’une réforme des capacités de financement pour les pays émergents du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, lors d’un sommet à venir du G20 à New Delhi. Les États-Unis ont aussi pris soin d’insister sur le retrait russe de l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes auprès des pays émergents.

«Alternatives»

L’ajout aux Brics le plus inquiétant pour Washington est celui de l’Iran, qui voit son adhésion comme une façon de sortir de l’isolement international imposé par les États-Unis. Mais les nouveaux membres ne sont pas d’accord sur tout. Parmi eux se trouvent trois pays arabes entretenant des rapports difficiles avec Téhéran (l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis). Les Brics ont toujours été une alliance hétéroclite, non épargnée par les tensions. La Chine a une relation complexe avec l’Inde, qui se rapproche des États-Unis tout en revendiquant son autonomie. Même si les Brics ont, dans un communiqué, soutenu une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, priorité majeure pour l’Inde et le Brésil, peu s’attendent à ce que cela soit accepté par la Chine et la Russie, qui y disposent d’un droit de veto.