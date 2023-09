Diplomatie: Xi Jinping, en froid avec l'Inde, zapperait le G20

Tensions en mer de Chine méridionale

L’Inde manifeste aussi «une opposition plus forte aux revendications de la Chine concernant la mer de Chine méridionale», remarque Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’Université Renmin, à Pékin. La mer de Chine méridionale est régulièrement une source de tensions entre Pékin, qui revendique la quasi-totalité des îles et récifs de cette vaste étendue d’eau riche en ressources naturelles, et les pays riverains. «Ces problèmes existent depuis des années et perdureront», prévient Shi Yinhong.