Directeur de la Fedil et fan absolu des Reds de Liverpool

Directeur de la Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil) depuis le 1er janvier 2016, après en avoir été le secrétaire général pendant dix ans, René Winkin est aussi un supporter invétéré du Liverpool FC, le club du nord-ouest de l’Angleterre fondé en 1892, vainqueur notamment à six reprises de la C1. Celui qui sera dans les tribunes d’Anfield Road ce mardi soir, pour le 8e de finale aller de Ligue des champions entre les Reds et le Real Madrid, a commencé à se passionner pour le football dans les années 70, grâce à ses instituteurs, eux-mêmes mordus de ballon rond.

«En 1977, la grande équipe de Bob Paisley affrontait Mönchengladbach en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions. Anglais contre Allemands, le choix était vite fait!, sourit René Winkin. À travers les images télé et des articles, j’ai découvert la passion de toute une ville pour le foot. À l’époque, Anfield Road et le Merseybeat me paraissaient encore tellement distants, mais ma chambre en était déjà décorée».

«Des vacances dans le même hôtel que Jamie Carragher»

Abonné depuis 2015 à Anfield, quand le Main Stand a été agrandi de plus de 9 000 places, René Winkin confie vivre «un rêve de gosse» et ne regrette pas son investissement. Le directeur de la Fedil a encore des étoiles plein les yeux lorsqu’il évoque le 4-0 infligé par les Reds au Barça, le 7 mai 2019, en demi-finale retour de C1 (aller: 0-3), qui mettait Liverpool sur orbite pour une sixième couronne européenne. «J’ai eu la chance de rencontrer Gary McAllistair et John Aldridge. J’ai aussi passé des vacances dans le même hôtel que Jamie Carragher (ndlr: tous les trois ont porté les couleurs de Liverpool), on se retrouvait à suivre et commenter les soirées européennes dans le salon TV… Inoubliable, évidemment», se remémore le directeur de la Fedil.