Footballeur luxembourgeois : Dirk Carlson signe en D2 néerlandaise

En fin de contrat avec Erzgebirge Aue, l’international luxembourgeois Dirk Carlson s’est engagé avec l’ADO La Haye, en D2 néerlandaise.

Dirk Carlson jouera en D2 néerlandaise pour les deux prochaines saisons. Le défenseur international luxembourgeois s’est engagé avec l’ADO La Haye, battu au dernier tour des play-offs d’accession à l’Eredvisie. Il arrivait en fin de contrat avec le FC Erzgebirge Aue, qui avait fini avant-dernier de 2e Bundesliga et relégué à l’étage inférieur.

«J'ai hâte de vivre une nouvelle aventure dans une compétition qui est nouvelle pour moi. Les objectifs sont clairs et je voudrais y contribuer», a déclaré Dirk Carlson sur le site officiel de son nouveau club. «Malgré son âge relativement jeune, il a déjà l'expérience nécessaire et nous savons ce que nous obtenons», a ajouté Daryl Janmaat, responsable technique de l’ADO et ancien international néerlandais. Carlson se distingue par son physique solide en combinaison avec son excellente technique.