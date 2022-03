«Dirty Sexy» Zoe

La comédienne américaine Zoe McLellan triomphe sur ABC dans «Dirty Sexy Money». Elle se pose quelques instants devant l’objectif alors que la saison 2 doit être diffusée à partir du 1er octobre aux Etats-Unis.

L’Europe adore les séries US et celle-ci devrait faire un tabac comme les autres. Une première saison raccourcie pour cause de grève de scénaristes a été diffusée aux Etats-Unis et Canal + serait sur le coup pour la diffuser très prochainement en France. On y retrouvera donc la jolie Zoe McLellan.