Moment historique: Zelensky s'adresse au Luxembourg: revivez le discours

«Il est important que vous, Monsieur le président, rencontriez Vladimir Poutine. Personne d'autre que lui ne décide. Je le maintiens, cette rencontre est importante. Je me suis fait critiquer d'avoir voulu dialoguer, mais c'est une solution pour sortir de cette situation. Mais depuis Boutcha, je ne peux plus parler à Vladimir Poutine, je ne peux plus. Vous pouvez compter sur notre engagement et je suis à votre disposition depuis trois mois, je le répète, si vous pensez que je dois faire quelque chose, je le ferai!»