Après Netflix, Disney+ lance son offre avec publicité

Disney+ espère attirer encore plus de spectateurs. La plateforme de streaming, qui a gagné de nombreux abonnés au troisième trimestre et en comptait plus de 164 millions fin septembre (+12 millions par rapport à juin), propose désormais une nouvelle formule à ses abonnés aux États-Unis. Comme son concurrent Netflix, qui a mis en service le mois dernier une formule similaire, elle vient en effet de lancer un abonnement avec publicité. Baptisé Disney+ Basic, il est proposé à 7,99 dollars par mois, tandis que son abonnement de base sans publicité, rebaptisé Disney+ Premium, passe à 10,99 dollars, soit une hausse de 2 dollars.

La nouvelle offre avec publicité se présente plus attrayante que celle de son concurrent. Contrairement à la formule de Netflix, les abonnés ont accès à l’entier du catalogue et sans réduction de la résolution. Les films et séries TV pourront être streamés jusqu’à une qualité 4K Ultra HD, avec les technologies HDR10 et Dolby Vision (contre 720p chez Netflix). Ces contenus seront entrecoupés de 2 à 4 publicités pour un total de quatre minutes maximum par heure. Les utilisateurs pourront par ailleurs utiliser jusqu’à quatre écrans en même temps, contre un seul chez Netflix.