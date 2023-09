Le nouveau Disney va vous émerveiller

Le prochain film d’animation des studios Walt Disney va sans nul doute enchanter petits et grands. Dans la bande-annonce de «Wish – Asha et la bonne étoile», dévoilée le 27 septembre, on découvre Asha, jeune fille de 17 ans idéaliste et vive d’esprit, Valentino, sa chèvre préférée, Magnifico, le charismatique souverain d’un royaume fantastique et Star, une boule céleste d’énergie.