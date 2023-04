Floride: Disney attaque le gouverneur, l’accusant de vengeance politique

Le gouverneur de Floride a également fait annuler un accord commercial récemment passé avec le parc Disney World, qui emploie 75’000 personnes et attire 50 millions de visiteurs par an.

Ron DeSantis, potentiel candidat à la Maison-Blanche, a fait de la lutte contre le «wokisme» un de ses principaux chevaux de bataille. Dans sa plainte, Walt Disney Parks and Resort l’accuse d’avoir orchestré une véritable «campagne» pour mener «une vengeance gouvernementale ciblée» à son encontre, pour le punir d’avoir exercé sa «liberté d’expression». Cela «menace désormais les activités commerciales de Disney, met en péril son avenir économique dans la région et viole ses droits constitutionnels», argue l’entreprise.

Une loi pour restreindre l’enseignement lié à l’orientation sexuelle

À la suite de cette décision, un comité de régulation du tourisme, nommé par Ron DeSantis, a approuvé, mercredi, l’annulation d’un accord commercial récemment passé avec le parc, qui emploie 75’000 personnes et attire 50 millions de visiteurs par an. Disney réagit en dénonçant, dans sa plainte, «une mesure de rétorsion, manifestement anticommerce et manifestement inconstitutionnelle». Le groupe estime qu’il «n’a pas d’autre choix que d’intenter cette action en justice pour protéger ses employés, ses clients et ses partenaires».