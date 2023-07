Mythique: Disney souffle ses 100 bougies: plongez dans ses millions d'archives

«Nous collectionnons tellement de choses que nous sommes toujours à la recherche d'espace supplémentaire», explique l'archiviste Nicole Carroll. Anciennes voitures de montagnes russes de leurs parcs d'attraction, accessoires de films les plus divers: au-delà du site de Burbank, Disney stocke ainsi des millions d'objets et souvenirs dans «cinq ou six» entrepôts «disséminés» dans la région de Los Angeles.

Des expos à Paris, Munich et Londres

Nombre d'entre eux doivent être présentés au public grâce à l'exposition «Disney100», actuellement en cours à Munich et Philadelphie, et qui doit ensuite être installée dans d'autres villes, dont Londres. Pour son centenaire, le studio organise également une «expérience multisensorielle» immersive à Paris, à l'espace culturel CentQuatre, centrée sur les amitiés entre ses personnages emblématiques.

Fondée en 1970, l'équipe d'archivistes est aujourd'hui composée de 30 personnes et s'efforce de conserver une «petite représentation» de tout ce qu'a fait l'entreprise, raconte Mme Carroll. Sur un film avec 250 costumes, dont quatre ou cinq pour chacun des héros, ils sélectionnent par exemple «quelques looks emblématiques de chaque personnage» pour la postérité. Malgré cette approche sélective, chaque fois qu'un film se termine, «nous pourrions ajouter des centaines de choses» à la collection, explique-t-elle.

Des «centaines de millions» d'articles

Parmi les reliques les plus chéries, on trouve notamment les recueils de contes géants apparaissant au début de «Blanche-Neige et les sept nains» et de «La Belle au bois dormant», ainsi qu'une pantoufle de cristal de Cendrillon, collectée après le remake du film en prises de vues réelles.