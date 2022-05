Plateforme de streaming : Disney +, toujours en forte croissance, accroit la pression sur Netflix

Le géant du divertissement Disney a enregistré un nouveau bond des abonnés à sa plateforme de streaming Disney+, navire amiral de sa nouvelle stratégie, mettant encore un peu plus sous pression Netflix, dont la croissance cale. Disney+ a atteint 137,7 millions d’abonnés, en progression de 33% sur un an. Entre fin décembre et début avril, le groupe de Burbank (Californie) a gagné 7,9 millions d’abonnés en net à son service de vidéo par abonnement.